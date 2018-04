Strage a Brescia: brindisino spara e uccide due imprenditori. E' in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' un uomo di Brindisi che in provincia di Brescia ha sparato uccidendo due persone e ferendone una terza. È Cosimo Balsamo, di 62 anni, da anni residente nel Bresciano e ora ricercato dalle forze dell'ordine.Secondo i carabinieri, il pregiudicato ha prima ucciso con un colpo di fucile l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, sempre nel Bresciano dove ha ucciso un altro imprenditore. Prima di colpirlo avrebbe esclamato: «Mi hai rovinato».Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua abitazione. L'uomo era stato infatti coinvolto in un'inchiesta sul traffico di mezzi pesanti.Cosimo Balsamo nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva parte della banda dei tir che nei primi anni del 2000 aveva derubato aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Il 9 gennaio scorso aveva protestato salendo sulla tettoia del Tribunale di Brescia e minacciando di suicidarsi contro la confisca dei suoi beni. Le forze dell'ordine l'avevano convinto a desistere.