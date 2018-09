Strade colabrodo: in arrivo 5 milioni per la sicurezza delle "provinciali"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie per le strade della provincia di Brindisi, spesso sotto accusa a causa del degrado strutturale dovuto ad anni di mancati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Cesare Epifani, infatti, ha annunciato che ci sono 5 milioni di euro pronti per essere spesi per il rifacimento di molte delle arterie che collegano i paesi del Brindisino.«I nostri uffici – spiega Epifani – hanno già elaborato i progetti che hanno ottenuto l’approvazione della Regione: ora bisogna mettere a punto i bandi e le gare coi quali si individueranno le aziende che prenderanno in carico i lavori». Sono diverse le strade interessate dai lavori che, una volta terminato l’iter burocratico previsto, si rifaranno il look, innalzando il livello di sicurezza di quanti si mettono al volante solcando il territorio provinciale. L’intera provincia, da Nord a Sud, sarà coinvolta dai futuri lavori: tra le strade individuate dai tecnici della Provincia ci sono la Francavilla Fontana – San Vito dei Normanni; la Brindisi – San Pietro Vernotico; la Cisternino – Ceglie Messapica; la Ostuni - Ceglie Messapica. «Queste sono solo alcune tra le infrastrutture che beneficeranno degli interventi di rifacimento del piano viabile – afferma il consigliere – ma gli interventi previsti sono molti: le risorse che abbiamo ottenuto dalla