"Sport e periferie": al circolo tennis Brindisi 700mila euro

La riqualificazione dei campi da tennis a Brindisi e Cellino San Marco . L’efficientamento energetico dei Palasport di Ostuni e Mesagne. E poi una struttura polifunzionale per sport e sociale a San Michele Salentino. Oltre tre milioni di euro in arrivo per la provincia di Brindisi grazie al bando “Sport e Periferia” 2020.

La graduatoria