Turismo, Brindisi punta sugli sport acquatici, "rampa" tra le onde dell’ex lido Arena

BRINDISI - Balneazione e sport acquatici, nasce a Brindisi il primo corridoio litorale. Una zona dedicata dove poter fare il bagno e praticare sport acquatici in tutta sicurezza, nasce sul litorale brindisino il primo corridoio di lancio pubblico. È stato individuato in località ex Lido Arena il tratto costiero che attraverso una opportuna delimitazione degli spazi con segnaletica potrà essere utilizzato per praticare le l’discipline...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati