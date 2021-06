Spiaggia colma di rifiuti: bagnanti-volontari la ripuliscono

BRINDISI - In attesa dell’intervento del privato, al quale la Regione Puglia ha dato in concessione l’arenile dell’ex lido Poste, ci pensano i volontari a ripulire parte del litorale nord brindisino. Il degrado, infatti, non riguarda solo la spiaggia proprio accanto al lido Oktagona ma purtroppo la maggior parte dei tratti liberi, alla mercé dei troppi sporcaccioni che li deturpano. Come se non bastasse tutto il materiale trasportato dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati