Cala Materdomini, avviati i lavori per la prima spiaggia libera attrezzata

Dopo una lunga trafila burocratica, è arrivato finalmente il tempo di vedere concretizzati i lavori: ieri, infatti, è partito l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza geomorfologica di Cala Materdomini, dopo la consegna dell’area avvenuta qualche giorno fa.Il progetto ha avuto una “gestazione” un po’ travagliata anche per una serie di ricorsi che hanno un po’ rallentato l’iter prettamente amministrativo per l’assegnazione dell’appalto, arrivato poi a conclusione nelle scorse settimane con l’affidamento alla ditta “Carparelli” che sarà l’incaricata di eseguire i lavori: lo scopo dichiarato dell’intervento, quello di regalare alla città di Brindisi la prima vera spiaggia libera attrezzata e non a caso, a lavori ultimati, l’ingresso sarà gratuito. Il tratto di costa interessato dall’intervento, infatti, avrà presto un nuovo volto: è previsto infatti che si vada a modificare una serie di aspetti che comprendono la realizzazione di un’area verde ad uso pic-nic, quella di un chiosco bar, a cui si accompagneranno docce, bagni, spogliatoi ed anche la costruzione di un parcheggio, che sarà situato nella zona oggi occupata dal rudere dell’ex Estoril. Quest’ultimo, in particolare, è entrato nel patrimonio del Comune dopo essere stato acquistato durante l’amministrazione Mennitti, con una spesa di 287mila euro.La riqualificazione, comunque, va ad intervenire su circa 10mila metri quadri di spazio, che mettono insieme la ex spiaggia degli ufficiali della Marina militare ed un altro lotto che negli scorsi anni sarebbe stato occupato in maniera abusiva. Il risultato finale porterebbe innanzitutto alla cancellazione di alcune delle criticità che sono emerse negli anni passati: è prevista la rimozione di fabbricati fatiscenti come le vecchie cabine, spesso anche riempite di rifiuti, così come cambieranno volto i muri di contenimento che avrebbero dovuto arginare l’erosione costiera della falesia, problema che affligge buona parte del litorale nord. Si realizzeranno, invece, nuovi terrazzamenti con l’uso di muri di sostegno e ringhiere in acciaio, per tenere separata l’area “solarium”, dove piantare gli ombrelloni e le sdraio, dal bagnasciuga. Molto del materiale utilizzato sarà quello del legno e della pietra naturale: con quest’ultima saranno approntati la pavimentazione e la protezione per il muro di contenimento. Il legno, invece, sarà utilizzato per alcuni camminamenti ed allo stesso tempo per tutte le strutture della spiaggia che saranno realizzate in punti specifici come l’ingresso “monumentale”, gli spogliatoi, i bagni ed i due punti di ristoro.