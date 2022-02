Auto nel canale: conducente bloccato nell'abitacolo. Vigili del fuoco al lavoro per estrarlo

Con l'auto fuori strada, finisce nel canale. Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla statale 379 all'altezza dell'uscita Specchiolla - Pantanagianni, nel Brindisino. Un'auto è uscita fuori strada terminando la sua corsa in un canale. Il conducente è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.

Vigili del fuoco al lavoro per estrarre l'uomo dall'auto

Immediato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare l'uomo dall'abitacolo dell'auto. Per le operazioni si è reso necessario l'utilizzo di due mezzi e l'ausilio di un'autogru. Sul posto ci sono anche le forze dell'ordine. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il conducente del veicolo risulterebbe illeso.