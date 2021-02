Spaventoso schianto tra auto in centro: imprenditore in ospedale

BRINDISI – Spaventoso incidente stamane nel centro di Brindisi, in via Castromediano, al rione Casale. Violento, e per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, lo schianto tra due auto, una delle quali, in seguito all'impatto, si è ribaltata. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118 che con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno prestato soccorso ai due conducenti coinvolti nell'incidente. A riportare la peggio un imprenditore brindisino, medicato sul posto e poi accompagnato in ospedale e affidato alle cure dei medici del “Perrino”, anche per gli ulteriori accertamenti. Indagini sono in corso da parte degli agenti per ricostruire la dinamica dell'impatto e appurare le eventuali responsabilità.

Ultimo aggiornamento: 12:35

