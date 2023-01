Spaccio di droga: retata al quartiere Sant'Elia, 16 arresti

Retata dei carabinieri nel quartiere Sant'Elia di Brindisi nelle prime ore di questa mattina. E' stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare che contesta una serie di episodi di spaccio di droga, 16 gli arresti.

Le persone finite in carcere ed ai domiciliari sono accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per singoli episodi. Una rete di spacciatori - secondo l'accusa - senza una specifica organizzazione ma capace di inserirsi nellla crescente richiesta di marijuana e di cocaina da parte sia delle generazioni più giovani che di quelle di età più avanzata.

Sette in carcere e nove ai domiciliari

Sedici le persone arrestate, sette raggiunte da custodia cautelare in carcere e nove da sottoporre agli arresti domiciliari, di cui già tre detenuti. Tutti ritenuti responsabili del reato di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti commesso in concorso, nell’arco temporale tra settembre 2020 e luglio 2021.

Sequestrata la cocaina

L’indagine, convenzionalmente denominata “Square”, avviata nel mese di settembre 2020, sotto la direzione della Procura di Brindisi, è stata condotta dalla Sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Brindisi con servizi di osservazione, pedinamento e controllo, supportati dall’ausilio di attività tecniche. Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza di reato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e, contestualmente, sequestrate complessivamente 1,100 kg di cocaina e la somma in contanti di circa 1.800 euro.

Basi logistiche ubicate nella città di Brindisi, in cui veniva nascosto lo stupefacente. Documentate numerose cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad altri soggetti, a loro volta dediti ad una propria e autonoma attività di spaccio che aveva luogo, nelle ore diurne, nelle piazze (da qui la denominazione “Square” dell’indagine) di volta in volta concordate, tra cui in modo particolare Piazza Raffaello.