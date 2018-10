Spaccio di droga dinanzi alle scuole: i carabinieri denunciano 14 studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta allo spaccio di droga dinanzi alle scuole. I carabinieri di Brindisi hanno effettuato specifici controlli, anche per personale in borghese, per contrastare il fenomeno: sono state 21 le persone denunciate, tra queste 14 gli studenti trovati in possesso di varie quantità di hashish e marijuana per uso personale. Gli istituti monitorati sono stati di Scuola superiore nell'ambito dell'intero territorio provinciale e sono stati avviati con l'inizio dell'anno scolastico.Nell'ambito di questa e altre operazioni di controlli i carabinieri hanno osservato un'impennata della cocaina sequestrando in settembre oltre un chilo e 400 grammi di sostanza sequestrata nel periodo. Per quanto riguarda le droghe cosiddette “leggere”, 750 grammi di marijuana essiccata sequestrata e 350 grammi di hashish. Infine, 28 sono state le piante di cannabis estirpate e sequestrate, alcune di notevoli dimensioni, molte volte celate tra la vegetazione presente nei terreni dove sono state impiantate, come ad esempio alcune piante monumentali di marijuana dell’altezza di 2 metri individuate alla periferia di Brindisi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.