Spaccata all'alba, nel mirino il Penny Market: caccia al bandito solitario

Spaccata all'alba. Ladro solitario protagonista di un raid compiuto a Brindisi alle prime luci del giorno ai danni del “Penny Market” in via Raffaello, al rione Sant’Elia. L’assalto si sarebbe verificato tra le 5.30 e le 6. Ad agire un solo uomo, appunto, ripreso dalle telecamere di sicurezza durante l'irruzione nel supermercato. Dopo aver sfondato la vetrata di ingresso con un blocco di cemento, il malvivente si sarebbe diretto alle casse.

Le indagini

Non è chiaro se puntasse soltanto al denaro o volesse far danni, ma di certo, resosi conto che i registratori di cassa erano vuoti, si è dato rapidamente alla fuga. Di lì a poco l'allarme lanciato dal gestore dell'attività commerciale. Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia. Attraverso il sistema di videosorveglianza gli agenti hanno acquisito ulteriori dettagli e ricostruito la dinamica del tentativo di furto. Indagini sono in corso per identificare e catturare l'autore dell'incursione.