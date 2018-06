Sosta selvaggia nel mirino dei vigili: pioggia di multe nella movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato da record nel centro storico di Brindisi dove la polizia locale ha comminato ottantacinque multe per divieto di sosta in sole due ore. Giro di vite degli agenti, coordinati dal comandante Antonio Orefice, che nel fine settimana hanno intensificato i controlli in quelle aree dove notoriamente vige il parcheggio selvaggio. Sabato scorso gli agenti hanno passato al setaccio tutte le zone della movida brindisina. Dalle 22 alle 24 sono state elevate ben ottantacinque multe, gran parte delle quali all’indirizzo di brindisini indisciplinati che avevano parcheggiato su piazzale Lenio Flacco, a ridosso della banchina del lungomare.Non sono mancate anche le multe per divieto di sosta in piazza Mercato, cuore del centro storico brindisino, dove puntualmente, ignorando il divieto, le auto circolano liberamente tra i tavolini dei locali notturni e dei ristoranti. Negli ultimi mesi è stato avviato un progetto, da marzo scorso, la polizia locale ha prolungato l’orario di lavoro con la presenza fissa di una pattuglia con tre unità a bordo.