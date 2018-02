Parcheggi: i vigili depongono le armi, ma la tolleranza totale non spegne l’ira dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il Comune di Brindisi promuove l’esordio del piano della sosta: secondo loro, e non poteva essere diversamente, non sarebbe stato così traumatico come qualcuno immaginava, o meglio lamentava. Ieri primo giorno per i cittadini che si sono ritrovati a fare i conti con nuovi stalli per il parcheggio, nuove tariffe e dischi orari. L’entrata in vigore del piano della sosta, quindi, a sentire gli addetti ai lavori sarebbe stato ben recepito sebbene ventiquattro ore non siano sufficienti per fare un bilancio, così come sostiene il commissario prefettizio del Comune di Brindisi, Santi Giuffrè: «E’ evidente che non si può accontentare tutti, ma non va neanche male. Il primo giorno, onestamente, non è l’ideale per fare bilanci. Potremo fare il punto della situazione tra 60 giorni quando davvero tracceremo una linea e valuteremo come è andata». Due mesi, quindi, di rodaggio, due mesi per valutare se il lavoro svolto dall’ufficio traffico e dalla Multiservizi ha funzionato, due mesi per capire se l’obiettivo di decongestionare il traffico nel centro storico sia stato centrato.Nel frattempo ieri mattina il lavoro della polizia municipale è stato piuttosto intenso, le direttive date dal Comando sono state quelle di pensare meno a sanzionare e fornire quante più informazioni utili ai cittadini in procinto di sostare.«C’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto in termini di comprensione -ha detto il comandante della polizia municipale di Brindisi, Antonio Orefice- ho chiesto ai miei agenti di essere collaborativi, di dare più informazioni possibile ai cittadini. La zona più critica resta quella del Municipio, la cosiddetta zona rossa».Manco a dirlo proprio la zona rossa, attualmente, è quella più contestata nel piano traffico. In questa area, che comprende 118 stalli distribuiti su piazza Matteotti, via Santi, via Casimiro, via Filomeno Consiglio, via Fornari, via Rubini e via Amena, si è scatenata l’ira dei residenti. Qui il parcheggio normalmente costa un euro la prima ora e due euro le ore a seguire, ma soprattutto non sono validi i pass e i permessi residenti.