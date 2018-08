Sorpreso con 30 chili di marijuana destinati alla movida di Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un carico di marijuana nel Salento da trasportare a Brindisi e, si sospetta, da spacciare nella movida. Con appresso una bilancia elettronica abbastanza grande e precisa. Da negozio. Come quelle che si vedono nei negozi di frutta e verdura. Per la precisione. Per non sgarrare nemmeno di un grammo.Tanta accortezza, ma l’imprevisto era dietro l’angolo. E si è materializzato sotto forma delle pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile (Norm) della Compagnia di Campi Salentina, in provincia di Lecce: Antonio Facecchia, 37 anni, di Brindisi, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ossia per i 30 chili di marijuana trovati nella macchina a cui stava facendo da staffetta.