Si addormenta con la sigaretta accesa, in fiamme il materasso: paura a Brindisi

Si addormenta con la sigaretta accesa e per una donna (che in quel momento si trovava da sola in casa) sono stati momenti di paura fino a quando - intorno alle di due di questa notte - in una palazzina di largo Palermo, al Villaggio Pescatori, a Brindisi, non sono arrivati i Vigili del fuoco per spegnere l'incendio di un materasso. Un incidente che ha provocato molto allarme all'interno del civico 3, poco distante da un plesso scolastico, tant'è che diverse persone sono scese per strada quando si sono accorti che il vano scala era era invaso dal fumo.

I soccorsi

Per fortuna, il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso che l'incendio non si allargasse all'interno della stanza da letto, messa immediatamente in sicurezza. Trasportato in un'aiuola esterna alla palazzina, il materasso (nonostante fosse stato totalmente spento in un primo momento) ha poi continuato a rilasciare fumo per tutto il corso della notte, invadendo l'aria della zona e preoccupando tutti quei residenti che non erano al corrente dell'incidente. Infine, stamattina, una squadra dei pompieri ha fatto nuovamente ritorno in largo Palermo - intorno alle 11 - per spegnere nuovamente il materasso, dopo averlo completamente smatassato. Ora si aspetta il recupero.