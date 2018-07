Siamo stati dimenticati: a un mese dal crollo protestano gli inquilini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Case popolari a rischio crollo: a un mese dall’incidente in via Egnazia, l’area resta transennata, e i residenti vanno su tutte le furie: «Si sono dimenticati di noi».Infatti è trascorso quasi un mese dal cedimento di alcuni cornicioni da una delle palazzine popolari in via Egnazia, al quartiere Paradiso di Brindisi, ma da allora non è stato effettuato alcun intervento sostanziale ad eccezione della delimitazione dell’area che è stata transennata. Lo riferiscono i residenti dal civico 86 al 94 oramai sul piede di guerra: «In queste settimane non si è fatto vedere nessuno, l’area è rimasta in parte transennata, sui balconi non si può uscire per non provocare altri crolli e dal Comune di Brindisi non ci dicono nulla».Lo scorso 18 giugno un pioggia di calcinacci, pezzi di cornicione, si sono staccati da alcuni balconi della palazzina popolare, fortunatamente non si sono registrati danni alle persone ma una vettura è rimasta danneggiata. Dopo un intervento dei vigili del fuoco e un sopralluogo dei tecnici del Comune e di Arca Nord Salento, che si occupa della manutenzione di questi edifici, è stato deciso di transennare l’area e di inibire agli inquilini l’uso dei balconi. «L’impegno era quello di intervenire subito - dice il portavoce degli inquilini - perché la situazione è critica. Ma i giorni sono passati e nessuno si è fatto sentire. Abbiamo provato a contattare il geometra del Comune che in questo momento è in ferie. Ci dicono di aspettare ma qui la situazione è preoccupante».Il degrado e le infiltrazioni d’acqua di questi immobili la cui costruzione risale ai primi degli anni ’50, sono sotto gli