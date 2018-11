Si torna a sparare in città: diciannovenne ferito da due colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna a sparare per le strade del quartiere Sant'Elia a Brindisi. L'ennesimo e misterioso agguato, dopo quello che domenica 11 novembre ha visto il il ferimento del 28enne Stefano Ostuni in un giardinetto di piazza Raffaello, ha coinvolto un 19enne del posto: Samuele Protino, un incensurato. Il giovane è stato raggiunto da un paio di proiettili mentre si trovava in piazza Licini e ferito in modo non grave a un gomito e a una gamba. Qualcuno ha poi informato dell'episodio il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza.Raggiunto il Pronto soccorso del “Perrino”, il 19enne è stato comunque dimesso dopo qualche ora con una serie di fasciature. Protino, per fortuna, non ha corso alcun pericolo di vita, ma la prognosi per lui è stata superiore a 30 giorni, salvo complicazioni. Del nuovo caso se ne sta ora occupando la Squada mobile che indaga ipotizzando il tentato omicidio. Tra una sparatoria e l'altra sono passati appena 7 giorni.