Si è spento Giampiero Pennetta, politica locale in lutto

Si è spento all’età di 75 anni, nella giornata di ieri, l’ex presidente del consiglio comunale di Brindisi Giampiero Pennetta. L’imprenditore ed esponente politico brindisino era ricoverato, da qualche tempo ormai, nell’ospedale “Perrino” per problemi di salute. Da anni, infatti, soffriva di cuore ed era portatore di pacemaker.

La malattia



Ed in effetti, almeno in un paio di occasioni, Pennetta era stato colpito da malore durante il consiglio comunale, con il dispositivo salva-vita che era entrato in funzione.

In tutti i casi, l’allora consigliere era stato trasportato in ospedale ma sempre era tornato a svolgere il suo ruolo pubblico.



Una carriera, quella politica, che Pennetta ha portato avanti per molti anni, fino al termine anticipato dell’amministrazione Consales, durante la quale aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale di opposizione eletto nelle file del Movimento Regione Salento. Ma la sua presenza in consiglio comunale, fino ad allora, era stata una costante per decenni, sempre al Centro: dalla Democrazia Cristiana all’Udc. Spesso portando a galla vicende scabrose come quella di Infotirrena, che per calcolare le minori entrate Ici del Comune di Brindisi ottenne, per una sola settimana di lavoro, oltre tre milioni e mezzo di euro. Ma una costante, per anni, è stata anche la sua battaglia contro i vertici tecnico-amministrativi del Comune di Brindisi. Nella sua lunga carriera nelle istituzioni aveva ricoperto incarichi di vertice, tra gli altri, anche nell’ex Iacp, Istituto autonomo case popolari, e nella ex Usl