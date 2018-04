Nei festivi niente shopping: il flop frena nuove aperture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei giorni delle feste, in particolare di Pasqua e Pasquetta, non si vende. E’ un dato di fatto per i centri commerciali che, consapevolmente, hanno scelto di rimanere chiusi, forse lo sarà, nella prossima occasione, per il centro commerciale Brin Park che, rimasto aperto nel giorno di Pasquetta, ha registrato un sostanziale flop. E’ una scelta di principio, sociale e culturale, quella dei sindacati che alla vigilia di giorni di festa importanti dichiarano lo sciopero per i lavoratori dipendenti dei centri commerciali. E’ una scelta anche dei consumatori che, più o meno consapevolmente, il giorno di Pasquetta, hanno ignorato l’unico centro commerciale aperto, preferendo i luoghi all’aperto.La maggior parte dei brindisini la Pasquetta, complice la bella giornata, l’ha trascorsa all’aperto. «Nel pomeriggio al McDonald ho visto la fila – afferma il presidente di Adoc Giuseppe Zippo – un po’ di movimento c’è stato, ma non credo che gli stessi che hanno consumato qualcosa al McDonald abbiano visitato anche i negozi all’interno del Brin Park. Le gente ha preferito riversarsi sulla litoranea dove c’era una vitalità nuova e inaspettata, che va sostenuta perché le persone dimostrano di voler tornare a riappropriarsi del proprio territorio, non ci si può chiudere in un centro commerciale».Di certo c’è che se sia Auchan che Ipercoop hanno deciso di non aprire per Pasqua e Pasquetta, due conti se li saranno fatti e sarà risultato non economicamente vantaggioso alzare le saracinesche per le feste. «Ci sono due fattori predominanti che di fatto hanno contratto le vendite – afferma Zippo – il primo è la ridotta capacità economica della gente, il secondo la crescita esponenziale degli acquisti online. Per questo, la scelta dei centri commerciali in occasione delle feste, mi sembra più un segno di resa». Il sindacato aveva invocato lo sciopero degli addetti alla grande distribuzione, protesta indetta soprattutto per le apertura dei centri commerciali del Barese e della provincia Bat. In discussione è l’utilità dell’apertura dei poli commerciali nei giorni di alcune feste particolari, come Natale, Capodanno o il 1° Maggio, offerta spesso inutile perché una cosa è acquistare un maglione a Pasquetta altro è avere la possibilità di acquistare generi di necessità. Del resto molti lavoratori del settore sono anche contenti di poter contare sulla retribuzione straordinaria festiva, ma all’angolo vi è l’eccessiva deregolamentazione del mercato.