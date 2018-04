Sette mesi per una mammografia, tre per una visita dall'oculista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il lavoro per la riduzione delle liste d’attesa nell’erogazione delle prestazioni mediche presso le strutture ospedaliere dell’Asl di Brindsi, in qualche caso, sta cominciando a dare i frutti sperati. Ma c’è ancora molto da fare, specie per alcune delle specialità nelle quali la prevenzione e la tempistica sono cruciali e potrebbero fare la differenza. Nonostante i proclami e gli sforzi sostenuti, è sostanzialmente questo il quadro che emerge dall’analisi dei numeri che l’azienda sanitaria brindisina pubblica periodicamente sul proprio portale. La situazione è fotografata nella pagina dedicata ai tempi d’attesa del portale aziendale: il prospetto pubblicato dagli analisti Asl propone un confronto tra i tempi d’attesa “ex ante”, ossia quelli prospettati al momento della prenotazione, e quelli “ex post”, il tempo effettivamente necessario per sottoporsi all’analisi di cui si ha bisogno, in un lasso di tempo che va dall’ottobre del 2015 allo stesso mese del 2017.Prendendo ad esempio la mammografia, maglia nera della classifica, si può notare come da 3 anni a questa parte il numero di giorni di attesa sia rimasto sostanzialmente invariato: nell’ottobre 2015, a fronte di un tempo previsto, ex