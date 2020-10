Lavorare in barca a vela a Brindisi in smart working: su 800 candidati ecco il prescelto, un giovane lombardo

Ultimo aggiornamento: 19:52

Il progetto di Sea Working firmato da Destination Makers (società di consulenza in destination marketing e management) che ha destato l’interesse di molte testate nazionali ha finalmente un destinatario: Massimiliano Frattoloni è il giovane professionista lombardo a cui sarà data l’opportunità di lavorare da remoto per dieci giorni (da domani al 13 ottobre 2020) su una barca a vela a Brindisi in perfetta armonia beneficiando della vista del mare e del clima mediterraneo. Frattoloni è un consulente informatico specializzato in Business Intelligence e lavora per Aubay; è stato selezionato tra 762 partecipanti al contest svoltosi sul sito www.seaworking.it. Non solo un curriculum di tutto rispetto per il ragazzo di 26 anni, ma anche un certo piglio nel presentarsi nel video di candidatura.La campagna di lancio di Sea Working Brindisi intende varare un percorso partecipato degli operatori brindisini, che puntano a riposizionare la città come meta ideale per smart worker da tutto il mondo. Brindisi trae da questa esperienza una nuova linfa, grazie alle connessioni e al capitale umano derivante dalle candidature, per la (ri)costruzione di una città che si sta proiettando al futuro con le proprie forze e per immaginare e realizzare progetti assieme alla comunità locale.Una comunità unita che sta cogliendo con grande entusiasmo questa nuova sfida per la città, rendendo il cambiamento possibile e concretamente realizzabile. Immaginare un futuro diverso per le aree fragili è possibile. Centinaia di persone si sono candidate per vivere un'esperienza unica, che sarà però possibile anche oltre al contest grazie alla passione ed alla dedizione degli operatori locali che stanno unendo le forze per un obiettivo comune: rilanciare Brindisi per attrarre nuovi abitanti.L'iniziativa Sea working Brindisi è totalmente no profit, ed è resa possibile unicamente grazie alle donazioni (tempo, servizi, know-how, impegno, passione) di chi ci ha creduto: Destination Makers per l'ideazione e il marketing; TIM come Main Sponsor; Infratel Italia come Sponsor; Brio, Palazzo Guerrieri, Cantiere Danese, Molo12, Tenute Rubino, Associazione dei Ristoratori Pani & Pesci come supporter locali; Primadonna Floating Lounge mette a disposizione la barca a vela; come Media Sponsor PiratinViaggio, piattaforma online di offerte turistiche low cost, e Gruppo Giusto, ufficio stampa; Pnsix ed Ardeek per il brand e web design; Comune di Brindisi, Federalberghi Brindisi e CNA Brindisi come patrocinanti.