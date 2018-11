Segregata in casa dal compagno: lei si ribella e lo fa arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botte e minacce dal compagno 48enne contro una donna di Brindisi, “segregata” in casa, costretta a non vedere i familiari e, di conseguenza, a perdere anche il posto di lavoro. L’incubo, andato avanti per tanto tempo, è per fortuna finito grazie all’intervento dei carabinieri proprio nelle ore in cui si celebra la Giornata contro la violenza alle donne.L’ultima vittima è stata soccorsa dai militari mentre si trovava in lacrime e in preda al panico: è stata così affidata alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto. A fare da sfondo a questa nuova storia di maltrattamenti casalinghi sono stati alcuni cittadini: hanno allertato la sala operativa dei carabinieri con una telefonata dopo essere stati allarmati dalle grida che uscivano da un appartamento.I militari, una volta sul posto hanno constatato l’evidente stato di agitazione di questa donna che ha richiesto loro insistentemente aiuto, nonché di essere condotta lontano da quell’abitazione perché stanca delle vessazioni subite dal compagno. La vittima, sempre in lacrime, ha riferito che il 48enne l’aveva assoggettata psicologicamente ormai da tempo, tanto da renderla una persona inattiva. Nell’appartamento è stata poi effettuata perquisizione che si è conclusa con il rinvenimento di alcune armi: su di un mobile situato all’ingresso sono sequestrate 4 spade tipo “Katana” affilate, appuntite e della lunghezza rispettivamente di 95, 71, 46 e 23 centimentri, una sciabola modello “Daga” di 53,5 centimentri e un pugnale con una lama da taglio lungo 21 centimetri. Sono stati infine sequestrati vari coltelli.