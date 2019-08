Secondo bebè in arrivo per Flavia Pennetta. Il marito su Twitter: "In quattro sarà ancora più bello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Da qualche tempo era solo un’indiscrezione, ora la notizia è certa e a ufficializzarla è stato Fabio Fognini con un eloquente twitt: “In quattro sarà ancora più bello” ha scritto confermando la seconda gravidanza di Flavia Pennetta, la tennista brindisina, 37enne, vincitrice degli Us Open nel 2015.L’annuncio è arrivato a poche ora dagli Us Open 2019 dal tennista Fabi Fognini, da tre anni marito di Flavia e già genitore di Federico nato nel maggio del 2017. Ad accompagnare l’annuncio due foto che ritraggono la coppia felice in piscina.Flavia Pennetta, che nel 2016 si è ritirata dall’attività agonistica, è stata la seconda italiana dopo Francesca Schiavone ad aggiudicarsi il Grande Slam.