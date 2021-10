Affiliato alla Scu catturato dalla polizia nella notte

BRINDISI - Un noto esponente della Scu della provincia di Brindisi è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi perché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che avrà luogo alle 11.30 presso la questura di Brindsi.