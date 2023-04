Scomparso e poi ritrovato in campagna il 38enne di cui non si avevano notizie da ieri mattina

E' stato ritrovato in campagna e apparentemente sta bene il 38enne di San Vito dei Normanni di cui non si avevano notizie da ieri mattina. Il suo cellulare risultava spento: scomparso. La prefettura di Brindisi ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse e finalmente nel tardo pomeriggio di oggi la svolta: l'uomo è stato ritrovato. E' vivo e sta bene.

La denuncia di scomparsa

I familiari dell'uomo si erano rivolti alle forze dell'ordine dopo aver perso i contatti con il 38enne. Ripetutamente hanno provato a contattare l'uomo al cellulare ma l'apparecchio risultava spento. Dopo la denuncia quindi, sono partite le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del Fuoco che hanno organizzate delle battute nelle campagne tra Brindisi e San Vito dei Normanni. Il lieto fine è arrivato poco fa.