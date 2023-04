Scompare un uomo di 38 anni, ricerche nelle campagne

Sono in corso le ricerche in provincia di Brindisi di un 38enne di San Vito dei Normanni di cui è stata presentata ai carabinieri una denuncia di scomparsa dai familiari. Dell’uomo, Giulio Nisi, non si hanno più notizie da ieri mattina ed il suo cellulare risulta spento. La prefettura di Brindisi ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse.

La denuncia

I familiari dell'uomo si sono rivolti alle forze dell'ordine dopo aver perso i contatti con il 38enne. Ripetutamente hanno provato a contattare l'uomo al cellulare ma l'apparecchio risulta spento. Dopo la denuncia quindi, sono partite le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del Fuoco che hanno organizzate delle battute nelle campagne tra Brindisi e San Vito dei Normanni

Gli appelli

Numerosi gli appelli che sono apparsi sui social da parte di amici e conoscenti dell'uomo. Il 38enne sarebbe uscito ieri matttna da solo e a piedi. Indossava un paio di jeans, un giubbotto nero e un cappello.

Chi è

Giulio Nisi è un imprenditore del settore olivicolo. Le ricerche continuano anche con il supporto di cani molecolari. I carabinieri stanno anche acquisendo immagini di videosorveglianza in alcune aree della città di San Vito dei Normanni per ricostruire gli ultimi movimenti del 38enne.