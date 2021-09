Scontro frontale nei pressi della caserma del Battaglione San Marco, sulla provinciale Brindisi - San Vito dei Normanni, una donna ha perso la vita tra le lamiere della sua auto. La vittima, Ilaria Chiecca, 33 anni, è nata a Bollate ma da anni risulta residente a San Vito dei Normanni: lascia il marito, in auto con lei e ferito ma non in pericolo di vita, e tre bambini.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati