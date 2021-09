Brindisi, schianto sulla provinciale per San Vito: muore una donna di 33 anni. Un'altra in fin di vita

Scontro frontale nei pressi della caserma del Battaglione San Marco, sulla provinciale Brindisi - San Vito dei Normanni, una donna ha perso la vita tra le lamiere della sua auto. La vittima, Ilaria Chiecca, 33 anni, è nata a Bollate ma da anni risulta residente a San Vito dei Normanni.

L'impatto

L'incidente si è verificato poco dopo le 18 nei pressi della caserma Carlotto. Per la donna alla guida di una Ford Fusion - che dopo l'impatto ha terminato la sua corsa nelle campagne - non c'è stato scampo. E' morta subito dopo il violento impatto avvenuto con una Panda guidata da un'altra donna che è stata trasportata poco dopo in ambulanza nel vicino ospedale "Perrino". Sul posto i vigili del fuoco della caserma di Brindisi, i medici del 118 e gli agenti della polizia locale.

I feriti

Altre due le persone sono rimaste incastrate tra le lamiere, una delle quali - sempre una donna - in queste ore, sta lottando tra la vita e la morte. Spetterà ora ai vigili urbani stabilire l'esatta dinamica del sinistro mortale.

La provinciale è stata chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per consentire i rilievi di rito e su ordine della Procura i due veicoli sono stati posti sotto sequestro.