Incidente stradale, schianto contro il pilone: feriti cinque giovani

Tragedia sfiorata a Brindisi nella notte appena trascorsa. Cinque ragazzi si sono schiantati contro uno dei piloni della superstrada Bari-Lecce, a bordo di una Fiat Panda. Sono stati tutti soccorsi e trasportati nel vicino ospedale Antonio Perrino. Ferite lievi, nessuno di loro corre pericolo di morte.

Le cause

L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte, i rilievi della polizia dicono che l'auto provenisse dalla superstrada Taranto-Brindisi e che giunta sulla rotonda sia andata dritta e si sia schiantata contro il pilone. Sono in corso accertamnti per stabilire le cause dell'incidente, ossia se sia stato causato dall'eccessiva velocità con cui il conducente ha imboccato la rotonda, se lo stesso fosse sotto l'effetto di alcol o di sopstanze stupefacenti o per la presenza di un ostacolo.