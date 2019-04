Schianto con la moto: muore ex vice segretario cittadino della Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Vigilia di Pasqua tragica sulle strade. Un imprenditore brindisino di 55 anni, Nicola Chianura, ex segretario cittadino della Lega, è morto in un incidente mortale sulla provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, la cosiddetta "Panoramica". Chianura era in sella alla sua potente Aprilia Rsv 1000 e viaggiava in direzione Alberobello quando si è scontrato frontalmente, per cause tutte da accertare, con una Fiat Multipla con a bordo una coppia di Monopoli. Il 55enne è pressoché morto sul colpo. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari di due ambulanze del 118 prontamente intervenute. Chianura era in compagnia di altri centauri brindisini che però erano molto più avanti. Non avendolo visto arrivare i motociclisti sono tornati indietro rendendosi conto di quanto accaduto. Gli occupanti della Multipla, in stato di choc, sono stati portati all'ospedale "San Giacomo" di Monopoli. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La strada è stata bloccata per i rilievi di rito effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Monopoli.