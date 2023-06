Sassi gettati dal cavalcavia, i due colpevoli condannati a risarcire i danni

Un grosso masso gettato giù dal cavalcavia da due minorenni: si è concluso il processo a carico dei due ragazzi, che sono stati condannati in solido all’integrale risarcimento del danno subito dalla vittima.

I fatti nel 2021

Era la tarda serata del 27 gennaio 2021 quando due ragazzi, all’epoca entrambi minorenni, gettavano dal cavalcavia De Gasperi a Brindisi un grosso masso di cemento, mandando in frantumi il parabrezza di una Mercedes Classe A e lesionando la parte anteriore della stessa parcheggiata in via Bastioni Carlo V. Fortunatamente, il conducente non era presente nell’abitacolo dell’auto ed il masso non ha colpito nessun passante o altro veicolo in movimento.

La fuga



I ragazzi scapparono dopo la bravata ma vennero raggiunti da un agente di polizia, libero dal servizio, che aveva assistito alla scena.

Vennero fermati e identificati. Il proprietario dell'auto, difeso dall'avvocato Emilio Graziuso, ha denunciato chiedendo ai ragazzi di pagare i danni.

Il processo



Il processo civile si è concluso con sentenza del Giudice di Pace di Brindisi, Francesca Vilei, con la quale gli autori dell’illecito sono stati condannati in solido all’integrale risarcimento del danno subito dalla vittima. “Fortunatamente da questa vicenda non è scaturito un epilogo drammatico come in altre fattispecie analoghe – afferma l’avv. Emilio Graziuso – I danni sono stati arrecati esclusivamente al veicolo e per essi è stato riconosciuto il risarcimento integrale in sede giudiziale. Vicende di questo genere necessitano, però, di un approfondimento non solo giuridico esse, infatti, costituiscono campanelli di allarme sociale”