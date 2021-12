Rogo in un garage colmo di rifiuti: due minori intossicati dal fumo

BRINDISI - Paura nel tardo pomeriggio a Brindisi, in uno scantinato di piazza Raffaello, al quartiere Sant'Elia, a causa di un incendio che si è alimentato improvvisamente tra diversi sacchetti dell'immondizia e altri rifiuti di scarto (come mobili) che vengono abbandonati da ignoti nel seminterrato di alcune palazzine popolari. Uno storia che, purtroppo, segue altri incendi avvenuti in passato per lo stesso motivo. Ma stavolta hanno rischiato grosso due minori, intossicati dal fumo, soccorsi e affidati poco dopo alle cure degli operatori del Servizio 118. L'intervento sul dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

I soccorsi

L'allarme poco dopo le 18: fiamme e fumo hanno generato il panico tra i residenti dei piani più bassi: sono stati alcuni di loro a chiamare i vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno domato l'incendio scoppiato nel garage tra un ammasso di rifiuti: scarti di cibo, plastica, mobili di ogni genere e materiale di risulta. Due le ambulanze del 118 che sono arrivate per soccorrere i due minori, curati comunque sul posto dal personale medico. Tanta l'apprensione in quei momenti per i genitori. La zona interessata all'incendio, situata alle spalle di un'area commerciale, è stata raggiunta anche dai carabinieri del Nucleo radiomobile per prendere visione dell'accaduto. I militari non escludono la matrice dolosa del rogo. E hanno comunque accertato che l'incendio si è sviluppato in un ambiente in stato di degrado: in quei sotterranei di piazza Raffaello è stato abbandonato di tutto nel corso degli ultimi anni, senza mai bonificare. Un vero mistero dopo gli altri interventi.