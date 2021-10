I fondi del Pnrr per risollevare la sanità a Brindisi: ecco il progetto della Asl

Gli ospedali di comunità della provincia di Brindisi e l’ex ospedale Di Summa saranno al centro degli obiettivi da attuare grazie ai fondi del piano di ripresa e resilienza per l’ammodernamento del settore “sanità”: missione per la quale il governo ha stanziato 631 milioni di euro a favore della Puglia. In cantiere una riorganizzazione in linea con quelli che sono gli obiettivi del ministero della Salute, ossia potenziare l’assistenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati