Utin verso la chiusura: «Basta, servono risposte urgenti»

Sanità al collasso, la politica batte i pugni. «Brindisi non può più attendere Incontro urgente con Palese e Gorgoni»: ad alzare la voce è la direzione cittadina del Partito democratico, che in una nota interviene sulla nuova tegola che rischia di abbattersi sulla sanità pubblica brindisina, con l’unità operativa UTIN (per la cura e l’assistenza ai neonati) dell’ospedale Perrino rischia la chiusura, nonostante la professionalità e l’abnegazione del personale medico e paramedico.

La vicenda



«Le gravissime carenze di organico, infatti, non consentono più di organizzare i turni di lavoro. In prima battuta si potrà garantire assistenza ai neonati in età gestionale superiore alle 35 settimane e con un peso non inferiore a 2,5 chilogrammi e soprattutto che non necessitino cure intensive. Per tutti gli altri neonati, pertanto, il rischio è quello di essere trasferiti in altre unità operative, anche fuori regione. Tutto questo interessa un reparto che per Brindisi è sempre stato un’eccellenza per tutto il Sud Italia».

Da qui l’atto d’accusa: «Appare gravissimo il fatto che addirittura si rischi la chiusura». Il Partito Democratico di Brindisi, pertanto, «rivolge ancora una volta un ringraziamento a tutto il personale per i “miracoli” che vengono compiuti quotidianamente per salvare la vita dei nostri bambini». Allo stesso tempo, però, chiede un incontro urgentissimo all’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese e al commissario dell’Azienda Sanitaria di Brindisi Giovanni Gorgoni.

«La criticità emersa all’Utin è solo l’ultima in ordine di tempo, ma gravi carenze, per citarne alcuni, si sono riscontrate in questi mesi anche al pronto soccorso e in un reparto di eccellenza come quello dei grandi ustionati che rischiano di pagare un prezzo altissimo a causa della mancata programmazione per l’assunzione di personale e a causa di defezioni di medici e infermieri, a seguito di emigrazione verso altre strutture, che non si riesce a fermare e che crea, in tutti i reparti, affanno per il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza».



In coda, il monito: «Non consentiremo a nessuno – affermano dal Partito Democratico di Brindisi – di continuare a giocare sulla pelle dei brindisini. Si individuino anche le responsabilità che vanno ben oltre quelle della cronica e generalizzata carenza di personale nella. Brindisi non può più aspettare».In attesa del confronto, l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, sulla questione è già stato perentorio: «Brindisi sconta carenze gravi che ci sono ovunque. Prendiamo in considerazione di fare una conferenza dei servizi per verificare quanto sta accadendo. E vorrei farlo di persona. C’è sicuramente qualcosa di grosso che non va. Andremo a vedere. E ci adopereremo perché non chiuda il reparto. C’è un commissario che deve affrontare questi problemi ed evitare la chiusura».La situazione è dunque allarmante. La mancanza di personale medico ha da tempo messo in difficoltà quei sanitari che continuano ad operare con grandissimo affanno cercando di coprire la turnazione. Mesi di sacrifici che ora ha ridotto allo stremo il personale. Così il direttore dell’Unità operativa, Lorenzo Quartulli, avrebbe presentato una richiesta ufficiale di sospensione delle attività quanto meno parziale alla direzione sanitaria. I neonati che avessero bisogno della terapia intensiva potrebbero così a breve essere trasferiti in altre sedi ospedaliere come Lecce, Taranto o Bari.Alla base dell’emergenza, dicono i sindacati e lo stesso Ordine dei Medici della provincia di Brindisi, non solo la carenza del personale medico ma anche una cattiva organizzazione che non consente di gestire in maniera ottimale le professionalità a disposizione. «Siamo seriamente preoccupati- ha già affermato il presidente dell’Ordine, Arturo Oliva, commentando, sempre nei giorni scorsi e per le medesime ragioni (l’esiguo numero di medici a disposizione) la recente chiusura deldi Francavilla Fontana. Più che un campanello d’allarme, l’implosione di criticità che rischiano di paralizzare la rete sanitaria locale.