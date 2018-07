Sparatoria dopo una lite: grave 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spara e colpisce un uomo alle gambe con quattro colpi di pistola: è accaduto dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì, a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.Il ferito, di 33 anni, è vittima di una lite avuta con un uomo dello stesso paese, avvenuta in un bar della località: al termine del diverbio con un conoscente è stato raggiungo dai colpi esplosi da una pistola giocattolo modificata, una calibro 6,35. È stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi dove è ora ricoverato nel reparto di Ortopedia. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.L’uomo che ha sparato si è costituito all’alba ai carabinieri della Compagnia di San Vito, dopo che per circa quattro ore aveva fatto perdere le tracce. Sapendo infatti di essere ricercati dai militari, si era nascosto in casa di un amico del luogo.