Si scambiano droga in pieno centro: in due arrestati dai carabinieri

Consegna di droga in pieno giorno, in centro e sotto gli occhi dei carabinieri. Arrestati un 29enne ed un 35enne di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. I militari dell’Arma li hanno notati mentre, a pochi passi dagli uffici delle poste centrali, il primo cedeva al secondo un involucro contenente oltre 10 grammi di cocaina.

I militari dell’Aliquota radiomobile stavano pattugliando le vie del centro, quando ad un tratto hanno visto un ragazzo sostare su un marciapiedi, lungo la via per Francavilla Fontana, tutto senza un apparente motivo.

Si trattava del 29enne Adriano De Iaco. I carabinieri hanno deciso di fermarsi e guardare cosa avrebbe fatto.



Di lì a poco è sopraggiunto un secondo uomo alla guida di una Bmw, Cosimo Carparelli, il 35enne. Questi si è avvicinato al primo e, secondo la ricostruzione fatta dai militari, avrebbe preso una bustina sigillata consegnatagli da De Iaco. A questo punto, Carparelli si è allontanato in direzione Latiano. I carabinieri gli sono andati dietro con l’obbiettivo di capire cosa gli fosse stato consegnato dal 29enne.

Arrivato nei pressi di contrada Castello, lo hanno fermato. E' scattata la perquisizione personale.