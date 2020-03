Quinta rapina in sette giorni: assalto alla stazione di Servizio "Esso"

BRINDISI - Quinta rapina in sette giorni nel brindisino. L’ultima oggi, ai danni del gestore della stazione di servizio “Esso”, lungo la strada provinciale San Vito-Specchiolla. Ad agire in due, a bordo di una moto e con il volto coperto da un casco integrale. I due, sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare l'incasso: mille euro. In settimana erano già finite nel mirino della malavita le banche Credem di Ostuni e Sella di San Michele Salentino. Ma anche i supermercati Simply di Carovigno e Suma – negozi di quartiere di Ceglie Messapica. Così si è costretti a fare la conta di episodi che sono tornati sulla scena locale non in un periodo di festa, quando istituti di credito e negozi diventano obiettivi sensibili, ma in un momento difficile per l’economia in genere, andata in tilt per il panico generato dal Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA