Vasto incendio al magazzino del negozio di rivendita di materiale elettrico, Punto Luce, di San Vito dei Normanni, in via Carovigno, in provincia di Brindisi. Il rogo è stato scoperto intorno alle 6 di questa mattina.

Le indagini

I vigili del fuoco e i carabinieri sono ancora sul posto. Una volta domate le lingue di fuoco e messa in sicurezza l’area, bisognerà capire se si tratta di un incendio di natura dolosa.