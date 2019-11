Chiama il 112 per annunciare il suo suicidio. I carabinieri lo salvano

SAN VITO - Chiama il 112 per annunciare il suo suicidio. Il personale della sala operativa dei carabinieri lo convince a desistere dall’insanogesto. È accaduto a mezzanotte. A generare allarme la telefonata di un uomo di San Vito dei Normanni che tra le lacrime manifestava apertamente l’intenzione di togliersi la vita. Il militare in servizio presso la Centrale operativa della Compagnia di San Vito lo ha intrattenuto al telefono, instaurando una conversazione al fine di guadagnare tempo e una volta riuscito a stabilire un rapporto di fiducia con l’uomo, ed aver acquisito le informazioni circa il luogo in cui si trovava, senza perdere il contatto telefonico ha informato la pattuglia dell’aliquota radiomobile indirizzandola verso la sua abitazione. L’operatore, continuando nell’opera di dissuasione, lo ha così convinto ad aprire la porta di casa ai militari, i quali lo hanno trovato in lacrime, con in mano un cavo in acciaio che lo stesso ha riferito che avrebbe utilizzato per impiccarsi. Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che, una volta giunto, ha accompagnato l'uomo presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è stato ricoverato. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA