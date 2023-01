Corteggiamento a luci rosse: le inviava foto in cui era nudo. Condannato per stalking un 22enne

Aveva cominciato a corteggiare una coetanea che lo aveva respinto ma il giovane 22enne di San Pietro Vernotico non si era arreso fino a inviarle per chat foto in cui compariva nudo, fino a rendere la vita impossibile alla ragazza che è stata costretta a denunciarlo per stalking. Il giovane è stato condannato a un anno di reclusione con l’accusa di atti persecutori.

Il reato

Una lunga vicenda fatta di continui contatti telefonici e sui social, oltre che di abusi a distanza per i quali la giovane è stata costretta a trasferirsi in un altro comune a casa di parenti per sfuggire alle angherie a cui era quotidianamente sottoposta. La ricostruzione dell’accaduto da parte del legale della giovane, Domenico Valletta, dinanzi ala Giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi, ha accertato le responsabilità di M.P. che dovrà anche risarcire la vittima per i danni subiti.