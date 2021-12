Consegna “sin troppo” a domicilio: errore di manovra del rider e l'auto sfonda il portone

SAN PIETRO - Errore di manovra del rider. E tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a San Pietro Vernotico quando, durante un servizio di delivery, un’auto guidata da un giovane ha perso il controllo per cause in corso di accertamento finendo contro un albero sul marciapiede della centralissima via Brindisi che per fortuna a quell’ora era deserta e sfondando alcune vetrine. La Fiat Punto ha sbattuto violentemente contro l’albero che cadendo ha provocato i primi danni seguiti poi dall’urto dell’auto che ha finito la sua corsa contro l’ingresso di uno dei palazzi che ospita anche diversi uffici.

La dinamica

I danni sono stati ingenti anche per gli stabili vicini; nessuna conseguenza grave per il conducente. Il marciapiede è rimasto inagibile fino a stamattina; alcuni gestori di esercizi commerciali hanno avuto difficoltà ad accedere ai locali, si attendevano gli operai del comune per la rimozione dell’arbusto divelto e dei detriti causati dall’urto. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la testimonianza del conducente dell’auto e hanno acquisito le immagini dei circuiti di videosorveglianza limitrofi per ricostruire la vicenda.