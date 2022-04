Gatto intrappolato in cima a un palazzo salvato dai vigili del fuoco

Si era cacciato nei guai, intrappolato in cima a un palazzo a un'altezza di almeno 15 metri: un gatto bianco e nero è stato salvato dai vigili del fuoco di Brindisi che sono intervenuti con mezzi e con autoscala a San Pietro Vernotico, all'angolo fra via Piscane e via Pepe.

La proprietaria ha chiamato i pompieri

Li aveva contattati la proprietaria del micio, disperata per le sorti del suo amico a quattro zampe che era intrappolato in un buco dell'edificio e che non trovava un modo per scendere e tornare a casa. I pompieri di Brindisi, abituati a lavorare in condizioni estreme, a domare fiamme e soccorrere persone in pericolo di vita, sono intervenuti in fretta. Con l'autoscala hanno raggiunto il gatto e lo hanno portato giù, non senza doverlo tranquillizzare, se non altro durante la discesa. Una volta a terra, due carezze, e poi il felino è tornato fra le braccia della sua “umana”.