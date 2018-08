Morto il carabiniere di San Pietro investito da un'auto in Campania

Il cordoglio di Mattarella

È morto nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli il vicebrigadiere dei carabinieri Attilio Picoco, originario di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, addetto all'aliquota radiomobile della compagnia di Nola. Il militare era stato gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 20 luglio ad Acerra, lungo la statale 7 bis, dove era intervenuto per procedere ai rilievi di un lieve scontro avvenuto poco prima.Sale così a tre morti il tragico bilancio dell'incidente avvenuto venerdì 20 luglio scorso sulla Statale Nola-Villa Literno. 45 anni, abitante a Lauro, ma in servizio all'Aliquota radiomobile della Compagnia dei carabineri di Nola, il vice brigadiere Attilio Picoco era impegnato con i colleghi di Castello di Cisterna a rilevare un incidente stradale con il coinvolgimento di due autovetture. Mentre però erano ancora in corso i rilievi, sui carabinieri e una guardia giurata, proprietario di una delle due auto coinvolte, piombò a tutta velocità una Wolkswagen Golf guidata dal 26enne Carmine Sannino. A perdere la vita furono l'appuntato scelto Vincenzo Ottaviano di Roccarainola, in servizio presso l'aliquota radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, e il vigilante Benigno De Gennaro di Quadrelle.Gravemente ferito Attilio Picoco fu trasferito in condizioni disperate all'ospedale San Giovanni Bosco. Qui i medici hanno fatto l'impossibile per strapparlo alla morte.«Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso in ospedale del Vice Brigadiere Attilio Picoco che, impegnato in attività di servizio, era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nella provincia di Napoli lo scorso 20 luglio in cui aveva perso la vita anche un altro militare. Nel rinnovare a lei, signor Comandante Generale, e all'Arma dei Carabinieri solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari del Vice Brigadiere Picoco le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio». È quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giovanni Nistri.