I carabinieri consegnano la pensione a casa dell'anziana sola

“Buongiorno, signori carabinieri. Potreste consegnarmi la pensione al mio domicilio?”. Certo che sì, perché la collaborazione tra Poste Italiane e l’Arma prevede, appunto, questo tipo di “servizio” concretizzatosi, nella giornata di giovedì, a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, dove i militari della locale stazione hanno riscosso e consegnato la pensione ad una donna di 78 anni.

Un gesto particolarmente simbolico registrato in un momento duro, difficile. Specie per gli anziani che vivono da soli. La signora, all’arrivo dei carabinieri, con grande commozione ha manifestato loro tutta la sua gratitudine per la disponibilità dimostratagli. Più in generale, la collaborazione tra Poste Italiane ed Arma prevede la possibilità che gli anziani di età pari o superiore a 75anni possano richiedere la consegna a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da covid-19.



Ultimo aggiornamento: 13:51

