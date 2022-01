Tutti in classe dopo le festività: Test rapidi gratuiti al Comprensivo

BRINDISI - Rientro a scuola in sicurezza. La campanella dopo le festività natalizie suonerà lunedì mattina e molti istituti si stanno già organizzando per la ripresa dell’attività didattiche.

Con l’aumento dei contagi degli ultimi giorni molte scuole stanno chiedendo, attraverso i rappresentati di classe, il numero di coloro che, costretti a casa in quarantena, ricorrerà alla Did. Ciò comporterà inevitabilmente una riorganizzazione delle lezioni da parte degli insegnanti visto che i casi di positività, in alcune classi, sono la metà degli iscritti. Intanto in provincia l’Amministrazione comunale di San Michele Salentino ha organizzato una giornata di test covid gratuiti per gli studenti della scuola dell’infanzia, prima e secondaria di primo grado.

L'organizzazione

Domani (sabato 8 gennaio), in vista del rientro a scuola dopo le festività natalizie, l’Amministrazione ha predisposto il punto per la somministrazione dei test rapidi presso la palestra della scuola Primaria rivolto a tutti gli alunni, docenti e personale Ata del comprensivo “Giovanni XXIII”. Si inizia alle 8.30 con gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, per poi proseguire nel pomeriggio con quelli delle scuole medie, il personale Ata e gli insegnanti. «Abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening gratuito per tutti, alunni, docenti e personale scolastico – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini – per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza dopo le feste e monitorare la diffusione del virus. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per offrire questa opportunità, i medici di famiglia, il personale infermieristico e sanitario che, in maniera volontaria, sono in prima linea per la lotta alla pandemia da quasi due anni».