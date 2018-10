Auto a fuoco nella notte: è il sesto attentato in pochi mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo rogo notturno a San Donaci, in provincia di Brindisi, con sospetta matrice dolosa. Alle 3,20, in via Piave, l'utilitaria di una donna del luogo è stata incendiata, creando un'escalation di conseguenze. Un'altra utilitaria di un uomo sandonacese, parcheggiata prima dell'auto data alle fiamme, è stata avvolta dalla fiamme, mentre i prospetti delle abitazioni frontali e i cavi dell'energia elettrica soprastanti sono stati fortemente danneggiati.I vicini di casa, travolti nel sonno dall'odore acre del fumo, hanno chiamato i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno proceduto a estinguere il rogo. Nello scenario sono intervenuti subito i carabinieri della locale stazione, che indagano in queste ore sulla vicenda.Dopo il confronto tra gli Stati generali dell'Arma brindisina e le Istituzioni sandonacesi sulla sicurezza del territorio, avvenuto nel palazzo comunale tre giorni fa, è fondato il sospetto che l'atto sia riconducibile alla criminalità del luogo. È il sesto attentato incendiario negli ultimi nove mesi, i precedenti hanno colpito il comune, le famiglie di due consiglieri, un commerciante e un imprenditore.