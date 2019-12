Funghi killer, prima vittima: donna muore intossicata dopo 20 giorni di agonia

Ultimo aggiornamento: 21:15

SAN DONACI - Vane le cure: è morta l'anziana ricoverata due settimane fa all'ospedale Perrino di Brindisi per gli effetti di una grave intossicazione da funghi.Carmela Epifani, 84enne, originaria e residente a San Donaci, nella notte tra il 10 e 11 dicembre scorsi era stata accompagnata al pronto soccorso del nosocomio brindisino insieme ad altri cinque familiari, tutti di San Donaci, con sintomi tipici da intossicazione da miceti. Infatti, tutti avevano consumato funghi, la donna, casalinga pensionata, il marito e i figli insegnanti. I funghi incriminati, ritenuti commestibili, erano stati raccolti dall’anziano coniuge, ritenuto peraltro esperto raccoglitore di funghi, in una piccola pineta in via Tuturano. Per la donna, alla grave insufficienza renale ed epatica, si è aggiunta una fatale emorragia cerebrale.