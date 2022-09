Un’esposizione che sarà ampliata “per numero e qualità delle imbarcazioni esposte”, poi ancora spazi dedicati alla formazione e un maggior numero di convegni. Queste sono alcune delle novità del prossimo Salone nautico di Puglia (Snim) che si terrà tra il 12 ed il 16 ottobre nella cornice del Marina di Brindisi.

La manifestazione

Giuseppe Meo, a capo dell’organizzazione dell’evento, ha infatti spiegato che «rispetto alla scorsa edizione è aumentata di oltre il 30 percento l’esposizione nautica», e si stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla lista degli espositori e dei brand presenti, che dovrebbe essere completata a breve. Per quel che riguarda l’aspetto della formazione, sottolinea ancora Meo, si sta continuando a lavorare su questo specifico progetto assieme alla Regione.

«Ci sarà un villaggio – evidenzia il numero uno dello Snim – interamente dedicato al tema tanto della formazione quanto delle opportunità lavorative che la nautica può dare». In questo specifico campo saranno previsti dei B2B, ovvero degli incontri con le aziende del settore, «per ragazzi diplomati delle scuole o comunque per chiunque fosse interessato ad avere dei rapporti di collaborazione con le aziende pugliesi e ci saranno degli incontri dedicati su questo, in particolare sulle figure della cantieristica». Tra gli altri aspetti che si pongono in linea di continuità con la scorsa edizione c’è «la conferma dell’esposizione militare» ma anche «la presenza di tutte le istituzioni sia in termini di esposizioni in acqua che a terra». Allo stesso modo c’è l’intenzione di curare «la promozione del brand gestito dal Distretto produttivo, quello della rete dei porti di Puglia». Spazio anche al villaggio dedicato alle discipline sportive ed in particolare gli sport del mare: «Consentirà a tanti – ha aggiunto Meo – di partecipare e faremo un calendario di eventi per cui sarà possibile prender parte a delle manifestazioni di pesca sportiva, canottaggio, sup, vela ed altro, in modo che il pubblico possa essere in qualche maniera coinvolto dalle attività che faremo durante il Salone». Uno degli aspetti che saranno ampliati sarà, inoltre, quello relativo ai convegni: «Quest’anno – ha detto ancora il numero uno dello Snim – abbiamo dovuto realizzare due sale conferenze, perché abbiamo tantissimi momenti di incontro in diversi settori». In quest’ambito, ad esempio, c’è quello relativo «alla sostenibilità ambientale con le nuove propulsioni, che sarà in collaborazione con il gruppo Fincantieri – Isotta Fraschini motori», mettendo sotto i riflettori alcune delle nuove modalità che potrebbero affacciarsi in questo campo. Tra gli esempi portati da Meo ci sono l’idrogeno, il “fuel cell” (una sorta di pila a combustione), l’ibrido, tematiche che “affronteremo in maniera molto forte”. Analogamente ci sarà «una conferenza nazionale sulla Puglia come regione di riferimento della produzione nautica», nel solco del progetto che pare ormai avviato da Ferretti a Taranto sulla produzione di yacht. Tra gli altri fattori di novità, anche il riconoscimento dell’evento come internazionale, nel solco del quale è arrivato anche il sostegno da parte di Pugliapromozione, «consolidando la promozione dell’evento a livello nazionale»