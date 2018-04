Salone nautico in sordina: i visitatori arrivano solo al terzo giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Snim la grande attesa: si potrebbe sottotitolare così questo ponte del primo maggio che chiuderà la 16^ edizione del Salone Nautico di Puglia. Cosa si attende è presto detto: i numeri che finora non hanno rispettato alcune previsioni un po’ troppo ottimistiche della vigilia. Colpa il caldo esagerato, manco fosse già estate inoltrata, che ha portato più gente al mare a fare il bagno che a testare le interessanti imbarcazioni presenti quest’anno; colpa la mancata diffusione dell’evento che ha cambiato location e data in corso d’opera. E’ emerso, infatti, dai racconti degli standisti che avevano prenotato già da molti mesi la loro partecipazione all’edizione 2018 dello Snim che le date sono state posticipate più di una volta e che, infine, la location è stata spostata lo scorso 28 febbraio dal quartiere fieristico di Bari, dove si è tenuto il salone negli ultimi due anni, al porticciolo turistico di Brindisi. Ecco, stando alle valutazioni fatte da alcuni partecipati che hanno deciso di confermare la loro presenza anche a Brindisi, che questo potrebbe essere stato un motivo per i colleghi di altri cantieri a rinunciare alle prenotazioni.Il che ha ridotto intanto i numeri delle adesioni e, di conseguenza, il passaparola tra clienti che hanno rinunciato alle visite, e in secondo luogo la data e la location ballerina hanno trattenuto gli stessi cantieri e standisti in generale ha