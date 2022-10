A Brindisi il Salone della Nautica: il video di presentazione. La città abbraccia mare e basket

Lo Snim verso un’edizione che può essere quella “della maturità”, insistendo su alcuni aspetti che potrebbero portare il salone tra i maggiori eventi nazionali del settore e sognando location che, nella nostra città, ne impreziosirebbero la cornice, come quella del Castello alfonsino. Ci sono buone dosi di programmazione ed ambizione per il prossimo Salone nautico di Puglia, presentato anche a Brindisi dopo la conferenza che si è tenuta nei giorni scorsi a Bari. Ad introdurre tutte le tematiche dello spazio espositivo, in una conferenza che si è svolta nella sala Gino Strada di palazzo Nervegna, ci sono stati gli organizzatori ed i rappresentanti di partner (istituzionali e non) della manifestazione, che si terrà al Marina di Brindisi tra il 12 ed il 16 ottobre. Il presidente dello Snim, Giuseppe Meo, ha iniziato il proprio discorso parlando di come l’evento si sia consolidato, grazie anche alle partnership ed all’attività di promozione con il Distretto nautico pugliese, in altre saloni come Cannes e di Genova. Particolare attenzione è stata data alla formazione, con un vero e proprio villaggio, perché “gli investimenti nella regione imponevano una riflessione su quelle che possono essere le professionalità del mare”. Parole che hanno fatto il paio con quelle di Anna Cammalleri, consigliera della Regione sul tema, che mette in evidenza come questo approccio sia “un unicum in Italia nell’ambito dei saloni nautici”, insistendo sulla necessità “di conoscere il mare” nei suoi molteplici aspetti. Sempre Meo, nel confermare la location del Marina di Brindisi, “che forse ci sta anche un po’ stretta”, il presidente del salone ha auspicato che “nei prossimi anni si possa integrare il Castello alfonsino, diventerebbe una location unica al mondo”.

La tradizione e l'entusiasmo

Un entusiasmo a cui si accodano anche le istituzioni: il sindaco Riccardo Rossi vede nello Snim una manifestazione su cui puntare per il legame tra la città ed il mare, sulla quale “puntiamo per uno sviluppo di Brindisi con una tradizione che può essere fondamentale perché attorno al mondo della nautica, del diporto e di tutte le attività marinare connesse si può creare un polo fondamentale”. Il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, ha parlato della necessità “di fare un investimento serio sulla nautica in questa città e mi pare che ci sia proprio questo tipo di impulso”, per dare un respiro nazionale all’evento, anche attraverso lo spazio dato alla formazione. Mauro D’Attis, parlamentare eletto nel collegio brindisino, elogiando la manifestazione per quanto raggiunto l’ha invitata a dare un ulteriore scatto e si è detto fiducioso che il nuovo esecutivo che si insedierà, nel rispetto delle prerogative istituzionali, “avrà una particolare attenzione al mare”. Il comandante della Capitaneria di Porto Fabrizio Coke ha assicurato il contributo del corpo anche all’interno del Salone, mentre il commissario della Camera di Commercio Antonio D’Amore si è congratulato con lo Snim per essere riusciti a tagliare questo traguardo nonostante le difficoltà incontrate nel corso degli anni. Il presidente del Distretto nautico pugliese Giuseppe Danese ha posto l’accento sulla “forte affluenza che sarà uno spettacolo per il visitatore”, parlando del settore della nautica come uno dai numeri in ascesa e puntando sull’internazionalizzazione. Per quel che riguarda l’appeal turistico dell’evento, l’assessore comunale al ramo Emma Taveri, nel ricordare come lo Snim si inserisca nella strategia per legare la città al mare, ha annunciato che durante l’evento sarà attivato un servizio di motobarca sino al Marina di Brindisi con 4 corse al giorno, con la concreta possibilità che diventi un servizio stabile.